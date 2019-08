Psd - Ps: "Segretario alla Giustizia inadeguato"

Sono passati più di dieci giorni dal comunicato stampa del Consiglio Direttivo dell'ordine degli Avvocati sui problemi dell’amministrazione della giustizia ed in particolare sulle dichiarazioni del Segretario Nicola Renzi. Nonostante il Segretario alla Giustizia ci abbia abituato alle sue assenze ed a silenzi strategici abbiamo atteso in composto silenzio e speranzosi in una sua risposta alla missiva e invece nulla. Anzi abbiamo appreso dalla TV di Stato che presa probabilmente da altre questioni, non ha mai pubblicato la posizione del direttivo dell ordine degli avvocati, come fosse invece piu importante mettere in evidenza la parte della giustizia contenuta nel programma economico 2019 che altro non è che il copia incolla di quello dell'anno precedente. Tornando alla questione a nostro avviso molto grave il Segretario Renzi, in conferenza stampa, riferendosi al processo 'Mazzini' ha dichiarato, fra le altre cose, di trovarsi di fronte ad una profonda attività tesa a screditare le persone che hanno fatto le indagini o portato avanti il primo grado di quel processo... Condividiamo in toto la presa di posizione del direttivo dell’ordine degli avvocati e la richiesta di chiarimenti su tali dichiarazioni, chiarimenti che ancora non sono arrivati e che gettano pesanti ombre anche su tutti gli operatori della giustizia. Dal punto di vista strettamente politico dobbiamo prendere atto di come ancora una volta il Segretario alla Giustizia si sia dimostrato assolutamente inadeguato e che invece di affrontare in profondità i problemi che purtroppo questo settore ha e che indubbiamente questo governo ha contributo a generare ed aumentare si diverta a mettere zizzania. Tali affermazioni infatti non fanno altro che produrre divisioni e spaccature all'interno del tribunale e fra gli operatori stessi e di conseguenza annebbiano l'immagine del Tribunale Unico. Il guardasigilli di Alleanza Popolare continua imperterrito ad esercitare la delega alla giustizia come se nulla fosse successo in questi due anni e peggio ancora non fa nulla per ripristinare un clima di fiducia e di buon funzionamento nel settore della giustizia. Segretario Renzi, troppe volte ha lanciato il sasso e nascosto la mano - siamo stufi - anzi i cittadini sammarinesi sono stufi e non ne possono più di questi suoi atteggiamenti, le ricordiamo che non ha la delega al "silenzio" anche quando aiutato dalla stampa stessa e pertanto prenda carta e penna e chiarisca immediatamente a cosa e a chi si riferiva in conferenza stampa.

c.s.

Partito Socialista

Partito dei Socialisti e dei Democratici