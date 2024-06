Psd: riunita la direzione

La direzione del Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) si è riunita ieri sera per valutare lo stato delle trattative per la formazione della coalizione di governo, dopo che la Democrazia Cristiana ha ufficializzato, col documento d’intesa consegnato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, la volontà di collaborare con lo stesso PSD e Libera per ottenere una maggioranza consiliare. Questo importante atto stabilisce che la miglior soluzione politica per il Paese è quella che integra le forze più rappresentative, in un patto volto a guidare San Marino verso il nuovo corso che si aprirà con l’attuazione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. Durante la prima fase del processo negoziale, il PSD ha attivamente promosso il dialogo e il confronto costruttivo tra le forze politiche, per trovare le sintesi necessarie sui temi più divisivi e trasformare le differenze di vedute in una risorsa preziosa e in uno stimolo. Con la definizione della coalizione di governo, il Paese ha ora chiarezza su chi guiderà la prossima legislatura. Tuttavia, il negoziato non è ancora concluso. Ora si apre una seconda fase, che sarà finalizzata all’attribuzione delle deleghe primarie e secondarie e alla stesura dell’accordo di governo. Il PSD è determinato a ottenere i migliori risultati possibili, per valorizzare il significativo consenso ottenuto alle elezioni e per assicurarsi gli strumenti necessari per un’azione di governo incisiva. La direzione del PSD ha designato come propri rappresentanti al governo i consiglieri eletti Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi, a cui sono stati riconosciuti importanti meriti per l’opera portata avanti nel governo uscente, come dimostrato dall’importante risultato ottenuto alle elezioni. Durante la stessa seduta, la direzione ha approvato nuovi strumenti organizzativi per migliorare l’efficacia del partito, rendere i processi decisionali ancor più partecipati, valorizzare le risorse interne e operare sempre più come un’entità collettiva. Il PSD è pronto a offrire un contributo concreto e rilevante in questa legislatura che sta per aprirsi e di cui intende essere protagonista. Col congresso previsto per l’inizio dell’autunno il Partito si darà un nuovo assetto e una nuova strutturazione, con l’obiettivo di essere sempre più centrale e influente e di favorire la trasformazione positiva di San Marino.

cs Partito dei Socialisti e dei Democratici