Psd: Roberto Sergio Nuovo Direttore di RTV e RAI. Una opportunità di rilancio per San Marino RTV

San Marino RTV, emittente di Stato e simbolo dell’identità sammarinese, affronta una fase di profondo cambiamento con la nomina di Roberto Sergio a Direttore Generale. Per la prima volta, un direttore della RAI assume anche la guida di RTV, aprendo uno scenario di grande opportunità che risponde a un preciso intento del Partito dei Socialisti e dei Democratici: non demolire ma riformare l’emittente. L’arrivo di Sergio, personalità autorevole e sostenitore di un rilancio ambizioso di RTV, è stato accolto con entusiasmo dal PSD. Le sue dichiarazioni, incentrate su un rilancio fondato su solidità culturale e innovazione tecnologica, sono un segnale concreto verso un nuovo futuro per RTV. Un ruolo non solo informativo, ma di dialogo e di rappresentanza internazionale: RTV è, per San Marino, un ponte verso il mondo, uno spazio di narrazione e di memoria storica. Questo approccio riformista si allinea con quanto sostenuto dal PSD già lo scorso marzo, quando una preoccupante condizione di bilancio, sollevò un allarme sulla gestione dell’emittente. All’epoca, il nostro partito si era opposto a politiche di tagli e ridimensionamento, auspicando invece un intervento strutturale e lungimirante che valorizzasse l’enorme potenziale di RTV come custode di sovranità e cultura. La riduzione del personale da 80 a 67 unità, già allora, mostrava che RTV richiedeva riforme intelligenti e non riduzioni drastiche. La recente nomina di Roberto Sergio appare ora una risposta concreta alle necessità espresse dal PSD, grazie anche al lavoro dei Segretari di Stato Luca Beccari, Rossano Fabbri, e Federico Pedini Amatii cui sforzi congiunti hanno contribuito a stabilire le condizioni necessarie per questo importante passo avanti. Il PSD ringrazia in modo particolare il suo Segretario di Stato per l’Informazione Federico Pedini Amati, il quale ha saputo valorizzare le capacità relazionali con competenza, portando un contributo fondamentale al conseguimento di questo risultato. Sergio, affiancato dal Consiglio d’Amministrazione di RTV e dalla collaborazione dei governi di San Marino e Italia, avrà ora l’importante compito di perseguire la piena realizzazione dell’accordo bilaterale radiotelevisivo del 2008, rinnovato nel 2021, che prevede una gestione condivisa dei contenuti e un forte impegno nel mantenere vivo il patrimonio informativo. Via Piclaria, 12 - 47890 Murata - Repubblica di San Marino - 0549 903806 - info@psd.sm - www.psd.sm Il PSD esprime quindi i migliori auguri a Roberto Sergio, confidando che la sua nomina segni una nuova era per RTV. L'obiettivo è un futuro in cui l’emittente continui a essere voce, immagine e identità della nostra Repubblica, sempre più proiettata sul panorama internazionale.

cs Partito dei Socialisti e dei Democratici