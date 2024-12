Psd. San Marino RTV: Una visione condivisa per un nuovo futuro

La straordinaria inversione di rotta di San Marino RTV, emersa nell’audizione del Direttore Roberto Sergio davanti alle Commissioni Consiliari Permanenti Esteri e Finanze, conferma quanto il PSD aveva sostenuto fin dall’inizio: rilanciare RTV era possibile. Oggi, i numeri parlano chiaro: dopo anni di difficoltà, l’azienda raggiunge il pareggio di bilancio, preservando i posti di lavoro e delineando un solido piano industriale ed editoriale. Questo successo è frutto di una visione politica chiara e condivisa. Il governo ha saputo creare le condizioni per il rilancio dell’emittente, promuovendo un dialogo costruttivo con la RAI e con le istituzioni italiane. Una impostazione che ha portato all’arrivo di Roberto Sergio, una figura di grande competenza e autorevolezza, capace di affrontare con successo le difficoltà ereditate e di imprimere un nuovo slancio alla gestione aziendale. La svolta registrata oggi si fonda su scelte precise: una gestione più efficiente delle risorse, un rapporto rafforzato con la RAI che ha consentito significativi risparmi e una ripresa dei ricavi pubblicitari che testimonia la ritrovata credibilità e attrattiva di RTV. Numeri che, uniti alla tutela di tutti i lavoratori e alla continuità del servizio, segnano una pagina nuova per la nostra emittente. San Marino RTV non è solo un’azienda, ma un asset strategico per la Repubblica, un simbolo della nostra sovranità e un ponte verso l’Europa e il mondo, soprattutto ora che il paese si prepara alla firma storica dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. Il PSD, che fin dallo scorso marzo aveva indicato la strada del rilancio, condivide questa soddisfazione con il suo Segretario di Stato con delega all’informazione Federico Pedini Amati, che ha creduto nella capacità di riportare RTV al ruolo che merita. Un ringraziamento va al Direttore Roberto Sergio, ai dipendenti di RTV e a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Il lavoro non è concluso: il potenziamento tecnologico, il rilancio dei contenuti e il rafforzamento del ruolo internazionale della nostra emittente restano sfide fondamentali. Ma il risultato di oggi dimostra che si può costruire un futuro solido anche dove sembrava difficile immaginarlo.

