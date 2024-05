Psd: sanità pubblica, gratuita e di qualità, diffusa sull'intero territorio: ecco le nostre proposte per un vero diritto alla salute per tutti i sammarinesi

San Marino è stato uno dei primi Paesi al mondo a garantire un servizio sanitario pubblico e gratuito. Con l'ISS nel 1955 abbiamo aperto la strada al diritto alla salute e su questa strada vogliamo rimanere e andare lontano nei prossimi anni. Il PSD vuole rafforzare la qualità e l’accessibilità del sistema sanitario, con proposte concrete e realizzabili, pensate per garantire che ogni cittadino riceva le cure giuste in modo tempestivo e senza dover pagare di tasca proprio per ciò che gli spetterebbe di diritto. ● Centralità dei Medici di Base: Riconosciamo il ruolo cruciale dei medici di base come primi punti di contatto nel sistema sanitario. Proponiamo una riforma che conferisca di nuovo ai medici di base il potere di prescrivere esami di secondo livello, abolendo il sistema CUP che tanto ha rallentato l'accesso alle cure. Questa misura eliminerà passaggi burocratici non necessari e migliorerà la rapidità di accesso alle diagnosi e alle terapie necessarie. ● Creazione di un Reparto di Lungo Degenza: È essenziale che i nostri anziani e pazienti cronici ricevano cure continue e non siano rimandati a casa prematuramente. Proponiamo la costruzione di un reparto di lungo degenza che assicuri una riabilitazione adeguata, evitando frequenti ricadute e garantendo un recupero completo con il supporto di infermieri, fisiatri e dietisti dedicati. ● Creazione di un Hospice: I momenti finali della vita esigono dignità e rispetto. Proponiamo la creazione di un hospice dove i nostri cari possano trascorrere i loro ultimi giorni in pace, lontani dal caos degli ospedali. Questo spazio offrirà un ambiente tranquillo e rispettoso, supportando sia i pazienti sia le loro famiglie. ● Ristrutturazione e Potenziamento dei Centri Sanitari: Annunciamo un piano ambizioso per la costruzione di nuovi ambulatori moderni, accessibili e funzionali, dotati di parcheggio e progettati per garantire la massima privacy e comfort. Inoltre vogliamo valorizzare il lavoro infermieristico. Proponiamo di trasformare i centri sanitari in veri presidi di salute sul territorio e di equipaggiarli con le necessarie attrezzature per esami del sangue e trattamenti medici, riducendo la necessità di spostamenti in ospedale. ● Digitalizzazione del Sistema Sanitario: Per rendere la gestione della salute più accessibile, proponiamo di creare un'app ISS intuitiva che permetta a tutti i cittadini di prenotare visite, richiedere esami e consultare il proprio fascicolo sanitario facilmente da dispositivi mobili. Senza la necessità di competenze tecniche avanzate. Queste proposte sono solo una parte del nostro programma di riforma sanitaria. Vogliamo tornare a essere leader nell’innovazione del welfare e nella promozione del benessere della comunità. San Marino, la Repubblica più grande del mondo.

cs Partito dei Socialisti e dei Democratici