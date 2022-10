Psd su Congresso del Partito Socialista Europeo

Il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli ha partecipato al Congresso del Partito Socialista Europeo il 14 e 15 ottobre a Berlino. Il Congresso, intitolato “Con coraggio. Per l’Europa” ha riunito la famiglia Socialista e Democratica europea ed i tanti Primi Ministri ad essa appartenenti (Germania, Spagna, Portogallo, Finlandia, Albania, Malta, etc) per eleggere il nuovo vertice del partito continentale, Stefan Lofven ex Premier svedese, ma soprattutto per confrontarsi in questo periodo, senza precedenti nel dopoguerra, sui temi della guerra alle porte dell’Europa, della crisi energetica, della inflazione galoppante assieme a quelli cronici del surriscaldamento globale e delle sfide sociali, a cominciare da quella demografica. La parola chiave messa al centro dell’attenzione dei tanti dibattiti e della risoluzione finale è, rispetto: rispetto nel mondo per un sistema multilaterale basato sulle regole condivise, rispetto per il pianeta attraverso modelli sostenibili di società, rispetto per le persone attraverso società che mettono al primo posto il benessere e la democrazia. Tutto questo tenendo conto della propria identità di progressisti e riformisti la cui prospettiva è quella europea e non quella nazionale, quella cooperativa e transnazionale, non quella egoistica e nazionale. Il Segretario del PSD ha espresso l’intenzione di richiedere lo status di partito associato al Partito Socialista Europeo, tenendo conto del negoziato di associazione con l’Unione Europea che dovrebbe terminare il prossimo anno.

