Psd sulla normativa dei B&B.

La Repubblica di San Marino sta facendo un salto di qualità nel settore turistico grazie all'introduzione dei Bed & Breakfast in forma imprenditoriale. Questa misura, voluta dalla Segreteria di Stato per il Turismo, crea nuove opportunità sia per gli imprenditori che per i viaggiatori. Ora, chiunque abbia una passione per l'ospitalità può entrare nel settore in modo professionale e continuativo, contribuendo così alla crescita economica di San Marino. Questa iniziativa non solo apre la strada a nuovi posti di lavoro, ma permette anche di offrire un'ospitalità di migliore qualità. I turisti potranno godere di servizi curati, impreziositi dall'atmosfera di autenticità che i Bed & Breakfast di San Marino sanno offrire. Riconoscendo le sfide che il settore ha affrontato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, la Segreteria di Stato per il Turismo si è mossa per rendere l'esperienza dei Bed & Breakfast ancora più flessibile e accessibile. Ora, i gestori possono offrire servizi di delivery o catering esterno per i pasti, permettendo agli ospiti di gustare i sapori di San Marino in modo sicuro e conveniente. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici si congratula pertanto per l’impegno della Segreteria di Stato per il Turismo nel favorire l'innovazione promuovono un turismo autentico, imprenditoriale e all'avanguardia.

Partito dei Socialisti e dei Democratici

