Psd: "Un metodo nuovo, un risultato condiviso: il successo della Commissione Finanze".

Il PSD intende esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione Consiliare Permanente Finanze sul Progetto di Legge “Sviluppo”. Quanto realizzato dalla Commissione è la dimostrazione concreta di come un clima collaborativo e un confronto serio e costruttivo possano portare a buone soluzioni per il paese. È importante sottolineare il contributo prezioso offerto anche dalle opposizioni, che hanno partecipato al dibattito con spirito di responsabilità e proposte valide. Questo approccio è il segnale di una legislatura che sta trovando una sua rotta chiara e produttiva, che restituisce centralità al Consiglio e rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il Progetto di Legge “Sviluppo” si distingue per il suo ordine metodologico, un cambio di rotta rispetto al passato, quando le leggi di bilancio venivano utilizzate come contenitori omnibus. Si è scelto di passare da un approccio programmatico, spesso orientato a rinviare gli interventi, a un metodo concreto e precettivo, che risponde alle indicazioni degli organismi internazionali. Questo significa maggiore chiarezza anche verso le opposizioni: se una proposta è condivisa, viene accolta; in caso contrario, viene respinta.

Tra gli elementi qualificanti del Progetto di Legge, vogliamo evidenziare:

• L’istituzione di uno sportello rivolto a imprese e cittadini per orientarsi meglio rispetto alle opportunità offerte dall’Unione Europea.

• L’apertura verso il promettente settore del “collecting”, che potrà rappresentare un importante elemento per la diversificazione economica del Paese.

• Misure a sostegno di piccole imprese e lavoratori autonomi, che finalmente non saranno più gravati da imposte e contributi minimi.

Gli emendamenti sui temi della doppia cittadinanza, ICEE, questione abitativa e riforme istituzionali sono stati opportunamente rinviati agli specifici progetti di legge già in discussione. Sulla natalità, un ordine del giorno approvato dalla Commissione confluirà nel Progetto di Legge coordinato dal Segretario di Stato Canti, per una visione organica sul tema. Infine, sono stati approvati un ordine del giorno per incentivare l’industria cinematografica, che apre uno spazio importante per lo sviluppo di un’economia della cultura e un ulteriore ordine del giorno per la revisione della normativa in materia di diritto d’autore, correlato al settore del collecting. Il PSD considera questi risultati un segnale incoraggiante, e guarda con sempre maggiore ottimismo al percorso di questa legislatura.

C.s. Partito dei Socialisti e dei Democratici

