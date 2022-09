PSD: Voto postale per eleggere tre deputati e un senatore per nuovo parlamento italiano

Sono oltre 15.000 i cittadini italiani residenti nella Repubblica di San Marino. Tutti i maggiorenni sono chiamati, già in questi giorni, ad esprimere, per via postale, il proprio voto – nella Ripartizione Europa – per eleggere tre deputati e un senatore che faranno parte del nuovo Parlamento italiano. Per illustrare il programma e i candidati della Lista “Partito Democratico – Italia democratica e progressista” si terrà Venerdì 9 settembre, alle ore 12, presso il locale Sugar Dry, nel Centro Commerciale Atlante (San Marino, via Tre Settembre 17 a Dogana), una conferenza stampa - incontro pubblico. La presentazione dei candidati e del programma del Partito Democratico per gli Italiani all’estero “Cittadinanza, Diritti, Sviluppo” verrà effettuata dal Sen. Alessandro Alfieri – Capogruppo del PD alla Commissione Esteri del Senato – e dall’On. Luciano Vecchi – Responsabile Italiani nel Mondo Partito Democratico. Sarà, tra gli altri, presente, l’Avv. Alessandro Amadei – Presidente del Comites di San Marino.

