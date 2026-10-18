PSRS: "Accordo di Associazione con l’Unione Europea: una svolta storica per San Marino"

PSRS: "Accordo di Associazione con l’Unione Europea: una svolta storica per San Marino".

Il 19 ottobre 2026 rappresenta un momento storico per la Repubblica di San Marino. Dopo oltre dieci anni di lavoro, confronto e negoziati, il Paese finalmente firma l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, un passaggio destinato a segnare profondamente il futuro del nostro Stato. Si tratta di un traguardo importante, che apre nuove prospettive di crescita, sviluppo ed integrazione, offrendo opportunità significative per i cittadini, per le imprese e, soprattutto, per le nuove generazioni. Una maggiore integrazione europea può contribuire a rafforzare la competitività del nostro sistema economico, ampliare gli orizzonti professionali dei giovani e consolidare il ruolo di San Marino nel contesto internazionale. Come ogni cambiamento di questa portata, tuttavia, l’Accordo porta con sé anche responsabilità e sfide che richiederanno visione politica, capacità amministrativa ed un impegno condiviso. La firma non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase, nella quale sarà fondamentale accompagnare il Paese nei processi di adeguamento, sostenere le imprese e garantire che le opportunità derivanti dall’intesa siano accessibili e concrete. Adesso la responsabilità è nostra: trasformare questo passaggio storico in risultati tangibili, costruendo condizioni migliori per chi lavora, per chi fa impresa e per chi sceglie di investire il proprio futuro a San Marino. Il valore dell’Accordo si misurerà nella capacità di tradurre gli impegni assunti in benefici reali per la comunità. È questa la sfida che ci attende: affrontare il cambiamento con consapevolezza e determinazione, mantenendo al centro le persone e l’interesse generale della nostra Repubblica.

c.s. Ufficio Stampa P.S.R.S.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: