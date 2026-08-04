PSRS: "Caro carburanti: attenzione alta su una dinamica che pesa su famiglie e imprese"

PSRS: "Caro carburanti: attenzione alta su una dinamica che pesa su famiglie e imprese".

Il Partito Socialista Riformista Sammarinese segue con grande attenzione l’evoluzione del costo dei carburanti, tema che nelle ultime settimane è tornato con forza al centro del dibattito economico e sociale. Le più recenti notizie evidenziano una situazione ancora instabile, influenzata da fattori internazionali e geopolitici che continuano a incidere sui prezzi alla pompa. In Italia si registrano valori elevati, con il diesel che ha superato in diverse fasi la soglia dei 2 euro al litro, mentre gli effetti dei tagli alle accise risultano spesso attenuati dagli aumenti del costo industriale legato al petrolio. Anche il contesto sammarinese non è immune da queste dinamiche: se da un lato il differenziale di prezzo rispetto all’Italia ha continuato ad attrarre consumatori oltre confine, dall’altro resta evidente come l’andamento dei mercati energetici internazionali condizioni inevitabilmente anche la nostra realtà. Proprio per questo, il Governo ha recentemente deciso di prorogare le misure straordinarie di contenimento dei prezzi, tra cui il taglio delle accise e i benefici collegati alla Smac Card, con l’obiettivo di garantire una maggiore stabilità durante il periodo estivo. Il P.S.R.S., in linea con l’azione della maggioranza, ritiene importante monitorare con responsabilità e realismo l’evoluzione di uno scenario complesso, sul quale i singoli Stati hanno margini di intervento limitati. Allo stesso tempo, non può non esprimere una forte preoccupazione per le ricadute che il caro carburanti continua ad avere sulla vita quotidiana dei nostri concittadini. Sono soprattutto le famiglie e i lavoratori a subire il peso di questi rincari, che incidono non solo sui costi di mobilità, ma sull’intero sistema economico, con effetti a catena su beni e servizi. Per il Partito Socialista Riformista Sammarinese è fondamentale mantenere alta l’attenzione su questo tema: il benessere della cittadinanza resta una priorità assoluta. Il P.S.R.S. continuerà, quindi, a seguire con attenzione gli sviluppi, valutando con senso di responsabilità ogni evoluzione del quadro economico, con l’obiettivo di tutelare la stabilità sociale ed economica della nostra Repubblica e, auspicando che l’attuale prezzo possa regredire, invita il Governo a prestare attenzione sull’evoluzione dello stesso ed a prevedere, in caso di ulteriori aumenti, un maggiore contributo.

c.s. PSRS



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