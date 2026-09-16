PSRS: la Direzione delibera l’organizzazione del Tesseramento 2027

Lunedì 14 settembre scorso si è riunita la Direzione del Partito Socialista Riformista Sammarinese, che ha affrontato gli argomenti di maggiore attualità e gli ultimi temi di cronaca politica oggetto di dibattito in Aula. Durante l’incontro il Presidente Andreoli ha affrontato alcuni temi legati all’attività istituzionale ed affrontati in maggioranza, i quali hanno portato a dare suggerimenti alla Consigliera Cecchetti, al fine di portare la propria voce e quella del partito nella sede istituzionale. La Consigliera Cecchetti, nel suo intervento, ha toccato aspetti di grande interesse, quali: il progetto di legge sulle nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della denatalità ed alcune Istanze d’Arengo, che saranno affrontate in aula consigliare e che toccano temi delicati, fra le quali quella legata al percorso di affermazione di genere, la relativa disciplina che intende rettificare i registri presso lo Stato Civile e la disciplina delle famiglie omogenitoriali, sulle quali è stato affrontato un ampio dibattito e confronto interno, dal quale è scaturita la posizioni in merito, demandando alla Consigliera Cecchetti il mandato di portare la posizione del partito nella sede Istituzionale. Nel corso della riunione, la Direzione ha, inoltre, definito l’organizzazione dell’evento “Tesseramento 2027”. Il Segretario Generale Toccaceli ha invitato i membri presenti ad apportare il loro contributo, durante le fasi organizzative dell’iniziativa, per la crescita del partito e dei valori Socialisti. La Direzione ha, infine, deliberato di indire la riunione dei Sostenitori, che indicativamente si terrà nella prima decade del mese di Novembre, la quale rappresenterà un momento di incontro, confronto e partecipazione, ribadendo gli ideali ed i valori del Socialismo-Riformista e condividere la visione del Paese che vogliamo costruire. La Dirigenza del partito è al lavoro per realizzare il messaggio per accompagnare i propri sostenitori alla data dell’incontro e nello stesso tempo aprire il percorso di tesseramento. Il Partito Socialista Riformista Sammarinese invita i sostenitori iscritti e tutti coloro che condividono i suoi valori a partecipare alla serata ed a dare il proprio contributo alla costruzione del futuro di San Marino.

C.s. - P.S.R.S.







