PSRS: "Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Matteo Fiorini"

Il Partito Socialista Riformista Sammarinese esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Matteo Fiorini, venuto a mancare a soli 48 anni, dopo una lunga malattia. L’amico Matteo ha dedicato una parte importante della sua vita al servizio delle Istituzioni della Repubblica e del Paese, ricoprendo incarichi di grande responsabilità, fino a essere chiamato per due volte alla Suprema Magistratura, nella veste di Capitano Reggente. Di lui ricordiamo l’impegno politico, la serietà e la passione con cui ha contribuito alla vita pubblica del nostro Paese. In questo momento di grande dolore, il P.S.R.S. si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con Matteo il percorso umano, professionale ed istituzionale. A sua moglie Marina, a sua figlia ed a tutti i familiari giungano la nostra più sincera vicinanza e il nostro più profondo cordoglio.









