Pubblicate le ricerche archeologiche condotte alla Seconda Torre

L’importante rivista scientifica "Archeologia dell'Architettura" ha pubblicato nel suo ultimo numero le risultanze delle recenti ricerche archeologiche condotte alla Seconda Torre di San Marino: campagne di rilevamento di archeologia dell'architettura dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (anni 2018 e 2022) e scoperte archeologiche emerse in sondaggi effettuati negli anni 2019, 2022 e 2023. Le ricerche a Seconda Torre si collocano in un più ampio progetto di studio archeologico sulle fortificazioni di San Marino, in seguito ad un protocollo di intesa per la ricerca e cooperazione siglato nel 2016 tra l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPC-CNR) e gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino I lavori condotti negli anni 2019-2023 a Seconda Torre per realizzare una nuova biglietteria e nuovi impianti tecnologici hanno consentito di eseguire sondaggi archeologici (impresa di archeologia esecutiva: Tecne s.r.l. di Riccione; coordinamento: Sezione Archeologica degli Istituti Culturali). Tra i ritrovamenti di maggiore interesse per la ricostruzione della storia e delle fasi edilizie più antiche di Seconda Torre vi sono due tratti di una antica cortina muraria tornati alla luce nel cortile e in un baluardo attiguo al portale di accesso alla Torre. Il baluardo, utilizzato fino al 2022 come vano tecnico, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione ed è oggi restituito ai visitatori di Seconda Torre. Anche il tratto di mura nel cortile è stato musealizzato. Le tre Torri e le cinte murarie di San Marino Città sono un segno tangibile dell’impegno dei Sammarinesi a protezione della comunità e costituiscono un imponente apparato difensivo, già ricordato nell’anno 1371, che è ancora oggi simbolo della Repubblica. Le ricerche, presentate nell’articolo appena edito, permettono una più approfondita comprensione delle diverse fasi costruttive di Seconda Torre, distinguendo gli interventi originali dalle ricostruzioni contemporanee.