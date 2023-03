Pubblicati il bando di gara per la cura del verde pubblico e la gara d’appalto per il servizio di responsabile tecnico della gestione dei rifiuti

Pubblicato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, il Bando di Gara per l’affidamento del servizio di cura aiuole, decespugliamento scarpate fluviali e stradali, trinciature superfici nude e rimboschite, sfalcio prati, scerbatura manuale di aiuole fiorite e cespugliate, manutenzione sentieri (tipo B) per l’anno 2023. I dettagli sono disponibili sul sito www.aaslp.sm/appalti, l’offerta andrà consegnata entro e non oltre le 14 del prossimo 18 aprile 2023. Pubblicata anche la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Responsabile Tecnico Gestione dei Rifiuti (RTGR). Il bando integrale con tutti i dettagli è disponibile al sito www.aaslp.sm/appalti. L’offerta andrà consegnata entro le 12 del prossimo 6 aprile 2023.

c.s. AASLP

