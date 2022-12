Pubblicato bando per l'uso dell'area "Ex Tiro a volo di Murata"

Pubblicato bando per l'uso dell'area "Ex Tiro a volo di Murata".

La Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio,

la Segreteria di Stato per il Turismo e

la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente,

comunicano

che è stato pubblicato sul Portale della Pubblica Amministrazione (gov.sm) nella sezione Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici – Altri Bandi e Avvisi Pubblici, l’Avviso Internazionale Esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione, mediante concessione d’uso, dell’area “Ex Tiro a volo di Murata”.

I soggetti interessati dovranno far pervenire a propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 12 gennaio 2023.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio

Segreteria di Stato per il Turismo

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente



