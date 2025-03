Pubblicato "E nero sia!", libro di Martin P. Ndong Eyebe

Il sottoscritto, Martin P. Ndong Eyebe, informa la cittadinanza della recente uscita del romanzo di formazione autopubblicato su Amazon dal titolo "E NERO SIA!" Il testo, ambientato in Italia, San Marino e nel Montefeltro, narra la storia di un immigrato, Max, che ha lasciato da tempo la sua terra natale in cerca di un futuro migliore, e l'Italia, con le sue opportunità, lo ha accolto. Laureato in Economia, lavora per una cooperativa che accoglie richiedenti asilo nel riminese ed è fidanzato con Claire. Max potrebbe finalmente sentirsi a casa, ma c'è un ostacolo che nessun titolo di studio può cancellare: il pregiudizio. Nonostante gli anni trascorsi nel Paese ed il suo incrollabile ottimismo nella possibilità dell’integrazione, Max continua a scontrarsi con disapprovazione, diffidenza e discriminazioni che gli ricordano ogni giorno il suo essere straniero. Quando un'imprevista offerta di lavoro e una nuova amicizia inaspettata si presentano all'orizzonte, Max ha l’opportunità di dare una svolta alla sua vita ma anche di portare un cambiamento positivo nelle vite di chi lo circonda. "E nero sia!" di Martin P. Ndong Eyebe è un romanzo che esplora il coraggio di chi, pur affrontando quotidianamente le difficoltà della discriminazione, non smette mai di cercare un posto a cui appartenere. Una storia di speranza, amicizia e cambiamento, in cui ogni incontro intreccia l'inizio di una nuova vita. Nelle prossime settimane il libro, già in vendita sulla piattaforma Amazon, verrà presentato alla cittadinanza dall'autore. Sarà l'occasione anche per eventuali dediche per quelli che se lo sono già procurato.

Comunicato stampa

Martin P. Ndong Eyebe