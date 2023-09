Pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 nuovi Medici di Medicina Generale

È stato ufficialmente emesso e pubblicato, a seguito della delibera del Comitato Esecutivo del 10 agosto, il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 nuovi medici per l’Unità Operativa Cure Primarie e Salute Territoriale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM) entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 29 settembre 2023. Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Bandi concorsi e avvisi”, all’indirizzo https://www.iss.sm/on-line/home/bandi-e-concorsi.html. “Il bando di concorso internazionale per Medici di famiglia - dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – rappresenta un ulteriore sforzo dell’ISS per rafforzare la medicina territoriale che da qualche mese a questa parte è in fase di riorganizzazione progressiva, sia con investimenti strutturali, che con miglioramenti nella disponibilità di tecnologie diagnostiche e strumentali. Tale concorso si inserisce in un più ampio disegno avviato dal Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni e dal Comitato Esecutivo ISS, per completare il potenziamento della medicina territoriale sammarinese”. “In un momento di fortissima ed evidente criticità nel reperire profili medici in tutta Italia e non solo - sottolinea il Direttore della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, Agostino Ceccarini – l’ISS sta dimostrando con determinazione la propria volontà di investire per rafforzare le professionalità che operano sul territorio. Chi sceglierà San Marino potrà condividere nuove opportunità organizzative e operative, come dimostra la recente dotazione di ecografi per l’esecuzione delle indagini POCUS. Stiamo operando – aggiunge il dr. Ceccarini - per garantire, a chi già lavora nell’ISS e a chi arriverà, risposte adeguate e utili a migliorare ulteriormente l’attrattività del complessivo sistema sanitario sammarinese”.

c.s. Iss