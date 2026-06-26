Pubblicato il rapporto del Grevio sulla Repubblica di San Marino

Pubblicato il rapporto del Grevio sulla Repubblica di San Marino.

Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, e per la Sanità informano che il Consiglio d'Europa ha pubblicato, in data odierna, il primo rapporto di valutazione tematica del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) dedicato alla Repubblica di San Marino. Il Rapporto fa seguito alla prima visita di monitoraggio tematica compiuta in Repubblica nel mese di febbraio dello scorso anno da una delegazione di Esperti dell’Organismo di Strasburgo, e riconosce i numerosi progressi compiuti dalla Repubblica di San Marino nell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Viene altresì evidenziato l'adeguamento della normativa penale, l'adozione del Piano nazionale globale per la lotta contro la violenza sulle donne (2024-2026), il rafforzamento della cooperazione interistituzionale e le misure introdotte per migliorare la tutela delle vittime e l'efficacia dei procedimenti giudiziari. Al contempo, il GREVIO individua alcuni ambiti di ulteriore miglioramento, tra cui il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, protezione e sostegno alle vittime. La pubblicazione del rapporto rappresenta una tappa significativa nel percorso di attuazione della Convenzione e conferma il valore del sistema di monitoraggio del Consiglio d'Europa quale strumento di dialogo e miglioramento continuo delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Per la Repubblica di San Marino, tale confronto costituisce inoltre un'importante occasione per valorizzare i risultati raggiunti e promuovere il costante allineamento agli standard internazionali in materia di diritti umani. Le Segreterie di Stato esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dal GREVIO e rinnovano l'impegno della Repubblica di San Marino a proseguire la collaborazione con il Consiglio d'Europa per la piena attuazione della Convenzione di Istanbul, accogliendo le raccomandazioni formulate e considerandole come punti di partenza per i prossimi interventi normativi e misure da adottare. L’intero testo del Rapporto, unitamente alle osservazioni del Governo, è reperibile sul sito internet del Consiglio d’Europa, al seguente link: https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/48802c423c

c.s.

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Segreteria di Stato per la Sanità

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