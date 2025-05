Pubblicato il secondo articolo dell’Ufficio Studi e Ricerche CDLS: la settimana lavorativa di quattro giorni tra sperimentazione internazionale e agenda italiana

Dopo il primo contributo dedicato all’evoluzione storica dell’orario di lavoro, l’Ufficio Studi e Ricerche della CDLS – Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi pubblica il secondo articolo di approfondimento sul tema della settimana lavorativa di quattro giorni, intitolato “Riorganizzare il lavoro, riconquistare il tempo”. Il nuovo contributo si concentra sulle principali sperimentazioni internazionali – dal Regno Unito all’Islanda, dalla Germania al Portogallo – evidenziandone le peculiarità di implementazione e gli effetti positivi in termini di produttività, benessere psicofisico e attrattività del lavoro. Una sezione è dedicata all’Italia, dove crescono le sperimentazioni aziendali e l’interesse politico sul tema, e si guarda anche al contesto sammarinese, dove il sindacato è chiamato a giocare un ruolo attivo di proposta. «La settimana corta – si legge nell’articolo – non è più un’ipotesi teorica, ma una soluzione concreta, adottata con successo in molti contesti pubblici e privati. Ora anche San Marino deve aprire questo confronto, con coraggio e visione». L’Ufficio Studi CDLS proseguirà nelle prossime settimane con nuovi approfondimenti per esplorare le modalità organizzative nei diversi settori di implementazione, le condizioni contrattuali e gli strumenti normativi utili a favorire una reale riappropriazione del tempo da parte di lavoratrici e lavoratori. L’articolo completo è disponibile sul sito ufficiale della CDLS: https://www.cdls.sm/riorganizzare-il-lavoro-riconquistare-il-tempo-la-settimana-corta-tra-sperimentazione-internazionale-e-agenda-italiana/

