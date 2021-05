Pubblicato l’ultimo lavoro di Luigi Lonfernini in materia di Diritto Civile Sammarinese

San Marino, 24 maggio 2021 – E’ di recente pubblicazione il nuovo lavoro dell’avvocato e notaio Luigi Lonfernini in materia di Diritto Civile Sammarinese dal titolo “I diritti reali di godimento. Le servitù.” Servitù è quel diritto reale che colpisce in maniera determinata, ma parzialmente, il godimento di una cosa con la conseguenza che la proprietà ne rimane limitata a favore di una data persona o dal proprietario di un altro fondo; è un diritto su una cosa altrui per cui il proprietario è obbligato a lasciar fare, oppure in un non fare, nel non esercitare alcune delle sue facoltà a vantaggio di un altro soggetto o cosa. Le servitù si dividono in servitù reali o prediali, personali, continue e discontinue – apparenti e non apparenti – affermative e negative. Scopo della servitù è l’utilizzazione di un fondo (servente) a vantaggio di un altro fondo (dominante) o di altra persona ed ha vigore solamente se porta utilità o piacere al fondo dominante. Classe 1938, Lonfernini si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna e annovera prestigiosi incarichi istituzionali e politici che lo hanno visto, tra gli altri, ricoprire il ruolo di Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai dal 1988 al 1996, di Membro del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino dal 1964 al 1978 e di Capitano Reggente nel semestre 1971-2001. E’ attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Commerciale – Istituto Bancario Sammarinese. Luigi Lonfernini è già autore di diversi testi sul Diritto Sammarinese. Il libro è a disposizione presso gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati e Notai ed è possibile richiederlo, in omaggio, anche presso alcune filiali di Banca Agricola Commerciale – Istituto Bancario Sammarinese.

