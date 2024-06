SDS ESTERI Pubblicazione del testo dell’Accordo di associazione in lingua italiana

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che in mattinata è stata pubblicata sul sito della Segreteria per gli Affari Esteri: https://www.esteri.sm/pub1/EsteriSM/UE/Accordo.html la traduzione di cortesia della prima parte del testo dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, redatta dall’Ufficio Interpreti del Dipartimento Affari Esteri. Si specifica altresì che il testo che si presenta è frutto di una traduzione interna e non costituisce in alcun modo un testo ufficiale dell'Accordo di Associazione. Si tratta della traduzione della Parte istituzionale dell’Accordo (pag. 1\83) e dei 7 Protocolli quadro (pag. 84\153); a breve sarà fruibile anche la parte restante del testo. Nell’informare che perverrà comunque la traduzione ufficiale da parte delle Autorità dell’Unione, fin da ora è possibile prendere atto delle parti salienti del testo medesimo.

cs Segreteria Esteri

