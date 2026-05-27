Pubblicazione di strumenti di interazione con i Corpi di Polizia

I tre Corpi di Polizia sammarinesi, Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile, che fanno riferimento alle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per gli Affari Interni, informano che, nel solco del percorso già avviato volto a rafforzare l’integrazione tra Pubblica Amministrazione e cittadino, sono stati recentemente pubblicati, all’interno del portale istituzionale gov.sm il “Questionario di gradimento dei Corpi di Polizia” e il “Form per segnalazioni / reclami / suggerimenti / apprezzamenti verso i Corpi di Polizia”, al fine di contribuire al miglioramento dei servizi erogati dai Corpi stessi. Entrambi gli strumenti sono consultabili e compilabili nella sezione “Istituzioni e Forze dell’Ordine” – “Le Forze dell’Ordine” del suddetto sito istituzionale. Il “Questionario di gradimento dei Corpi di Polizia” è strutturato attraverso domande dirette e puntuali finalizzate a rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini in relazione ai contatti intercorsi con uno dei tre Corpi delle Forze dell’Ordine. Il “Form per segnalazioni, reclami, suggerimenti e apprezzamenti”, invece, presenta una struttura più aperta, consentendo ai cittadini di trasmettere osservazioni, segnalazioni, reclami, suggerimenti o manifestazioni di apprezzamento nei confronti di uno specifico Corpo di Polizia. Per la compilazione del Form è richiesta l’autenticazione tramite il proprio portale PA, mentre il Questionario può essere compilato in forma anonima e non richiede autenticazione. L’anonimato sarà garantito salvo i casi in cui emergano eventuali ipotesi di reato; esclusivamente in tali circostanze l’Autorità Giudiziaria potrà risalire all’identità del compilatore. Le segnalazioni trasmesse attraverso il Form saranno inoltrate in forma anonima direttamente al singolo Corpo interessato, mentre i Questionari verranno automaticamente inviati a tutti e tre i Comandi delle Forze dell’Ordine. Nella medesima pagina del sito istituzionale sono inoltre consultabili ulteriori documenti di rilievo finalizzati a garantire trasparenza e integrità amministrativa, tra cui le linee di indirizzo, il piano anticorruzione, e il programma di formazione congiunta in materia di etica, anticorruzione, trasparenza privacy, comunicazione e conflitti di interesse. La pubblicazione di tali strumenti rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasparenza, partecipazione e miglioramento dei servizi rivolti alla cittadinanza, nonché un puntuale adempimento alle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO) nell’ambito del quinto ciclo di valutazione condotto nella Repubblica di San Marino nel giugno 2024.

C.s. - Gendarmeria - Guardia di Rocca - Polizia Civile







