Pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri fa seguito alla comunicazione già avvenuta in data 15 ottobre relativa all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri italiano della misura che proroga fino al 31 dicembre la deroga per il green pass sammarinese e rende noto che il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal riguardo, il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 14 comma 6, rende effettiva tale proroga: 6. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «15 ottobre 2021» sono sostituire dalle seguenti «31 dicembre 2021»; b) dopo le parole «9 -quater », sono aggiunte le seguenti «9 -quinquies, 9 -sexies e 9 -septies ».

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri richiama la necessità per i cittadini sammarinesi vaccinati Sputnik, che si trovano in territorio italiano e che intendano accedere a luoghi dov’è previsto l’obbligo di Green Pass, di portare sempre con sé certificazione di avvenuta vaccinazione (tesserino vaccinale rilasciato dall’ISS oppure Green Pass sammarinese), consigliando inoltre di munirsi di copia del sopracitato articolo reperibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg ; e di copia dell’art. 6 del precedente Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, all’interno del quale viene regolamentata la deroga, reperibile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rimane a disposizione della cittadinanza per chiarimenti in merito alle questioni relative alla mobilità alla email viaggiareinformati@esteri.sm e al n. 0549-882337.

