Puliamo il mondo 2019: i risultati

Nella nostra provincia sei comuni hanno aderito, Rimini, Verucchio, Mondaino, Poggio Torriana, Bellaria - Igea Marina e San Giovanni in Marignano. L’evento di Rimini si è diviso in due momenti: il sabato pomeriggio ci siamo incontrati presso il ristorante Caribe del Lido San Giuliano per una serie di iniziative: siamo partiti con le letture per bambini ad opera dei Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga di Rimini per poi proseguire con un laboratorio di nodi. Il pomeriggio, dedicato alla scomparsa di Sergio Semprini Cesari, è continuato con alcuni interventi: abbiamo parlato della storia della Barafonda con E. Bracconi, la storia e le avventure del Catholica, storica barca di Legambiente, con W. Mussoni, M. Ugolini ed Enzo Pastore, tutti interventi che hanno ricordato l’importanza della barca come mezzo di riabilitazione. Significative le storie legate alla memoria di Sergio Semprini Cesari, primo a credere nel progetto Catholica, come ricordato anche dalla moglie, Caterina Staccioli, nel suo intervento conclusivo. Peccato per la pioggia della domenica mattina, che ha impedito alle undici barche messe a disposizione da Lega Navale di Rimini, Vele al Terzo, Yachting Club San Marino, Yacht Club Rimini, Marinando, di uscire in mare, scoraggiando in parte anche le settantacinque persone che si dovevano imbarcare. L’azione di pulizia al lido San Giuliano e al molo a mare della Darsena, si sono svolte ugualmente, grazie alla volontà di circa un centinaio di persone. Il bottino è stato di 21 sacchi ed una ruota, la cosa che fà più rabbia è la scarsa attenzione delle persone che vanno a passare momenti piacevoli sulle scogliere e abbandonano mozziconi, bottiglie, barattoli e giornali. Le giornate hanno avuto un buon successo anche alla collaborazione con: Marinando, Marina di Rimini, BluSea, Fondazione per la Qualità di Vita, Lido San Giuliano, Associazione San Giuliano Mare, CiViVo San Giuliano Deviatore, CiViVo Porto Canale, Volontarimini, Volontari Soccorso Mare. Ma il circolo di Legambiente Valmarecchia APS, nel pomeriggio di domenica, si è spostato a Mondaino, per chiudere, insieme a comune, volontari e Scout, la tre giorni di eventi nel territorio di Mondaino. Il comune ha creato un evento che copriva tutte le giornate di Puliamo il Mondo, promuovendo 2 giornate dedicate agli studenti, sia della scuola primaria che secondaria, mentre nella giornata conclusiva cittadinanza, amministratori, volontari del Lions Club di Cattolica, volontari del Comitato locale di cittadini "Puliamo il pianeta", Scout Agesci Alta Valconca, si sono adoperati per la pulizia del Parco Le Fratte e zone limitrofe. Abbiamo riempito sedici sacchi di materiale vario, abbiamo recuperato anche un barile di latta, un lavandino, alcune piastrelle ed una antenna. Ma “Puliamo il mondo” va avanti, infatti ci aspettano altre iniziative a Verucchio ed anche un’altra azione a Rimini.