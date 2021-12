Pulizia Superstrada: al via i lavori di manutenzione della Superstrada grazie alla squadra cantonieri dell’AASLP Gli interventi riguardano il taglio dell’erba sulle banchine, la pulizia di cunette e scarpate ai lati della Superstrada

Dopo la pulizia del centro carreggiata della Superstrada, oggi partono i lavori di pulizia dei margini laterali della Superstrada eseguiti direttamente dai cantonieri dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Per i prossimi quattro giorni, i cantonieri a cui è affidata la sorveglianza e la minuta manutenzione di tratti di strada locali, concentreranno le loro attività sulla Superstrada eseguendo in squadra la manutenzione che prevede il taglio dell’erba cresciuta sulle banchine e la pulizia di cunette e scarpate. La manutenzione programmata è finalizzata a curare il territorio e rendere la Superstrada più decorosa sia alla vista dei residenti sia ai numerosi turisti che decideranno di raggiungere il Centro Storico di San Marino per vivere il Natale delle Meraviglie durante le festività natalizie.

Da non sottovalutare l’importanza della pulizia delle cunette che consente di mantenere l'efficienza dei canali di scolo delle acque meteoriche ed evitare allagamenti. L’intervento sarà svolto in condizioni di sicurezza, il mezzo della Segnaletica stradale sarà posto a protezione dei lavoratori per avvisare i guidatori della presenza del cantiere mobile, tuttavia si raccomanda ai conducenti dei veicoli la massima attenzione e di ridurre la velocità durante la guida soprattutto in corrispondenza delle curve, luogo in cui verrà in supporto un moviere dotato di bandierina per anticipare la presenza del cantiere non visibile subito dopo la curva.

L’AASLP si scusa per il disagio che i lavori potranno arrecare agli utenti della strada nel rallentamento della viabilità, ma diminuire la velocità è un dovere di tutti per tutelare la sicurezza dei cantonieri che si trovano esposti al rischio di investimento durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione gestione e pulizia delle strade pubbliche. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “E’ apprezzabile l’impegno che i tecnici del Settore Viabilità ed i cantonieri stanno portando avanti per tenere pulito e decoroso il nostro territorio in termini di cura della viabilità. Nonostante la diminuzione delle risorse umane ed economiche, fanno del proprio meglio al fine di garantire un servizio importante come l’ordinaria manutenzione della rete viaria e per mantenere e difendere l’ambiente e il paesaggio.”

