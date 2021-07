PulsAzioni: l'Alfabeto delle emozioni di Massini

Martedì 27 luglio alle ore 21.30 presso il Campo Bruno reffi, nella Città di San Marino avrà inizio con Alfabeto delle emozioni di Stefano Massini la rassegna pulsAzioni, promossa dalla segreteria di Stato Cultura, ideata ed organizzata dagli Istituti Culturali. Stefano Massini lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a Piazzapulita partirà per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia). Massini trascinerà il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro: scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni Si va da Arthur Conan Doyle che fa l’esperimento di sondare i suoi amici sul tema del dubbio al grande Chagall che non riesce a reagire alla scomparsa di Bella Rosenfeld da Al Capone che tremava alla vista di una siringa alla moglie di Giosuè Carducci costretta a pregare i compagni del poeta di farlo vincere alle carte. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”. Gli altri appuntamenti della rassegna pulsAzioni, ore 21,30 al Campo Bruno Reffi: Mercoledì 28 luglio NATALINO BALASSO in ENCICLOPEDIA BALASSO Giovedì 29 luglio LAURA MORANTE incontro e proiezione del film ASSOLO di cui è regista e interprete. Domenica 1° agosto in collaborazione con SMAF, MARLENE KUNTZ in POST PANDEMIC TOUR in L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Al fine di evitare assembramenti, per gli appuntamenti di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 che prevedono posti a sedere, è consigliata la prenotazione sul sito www.eventbrite.it . Informazioni sulla pagina Facebook: pulsAzioni RSM Per garantire la massima sicurezza, saranno adottate le disposizioni del Regolamento 11 giugno 2021 n.8. all’articolo 7 del Decreto – Legge 1 giugno n. 97 – aggiornamento delle disposizioni per l’allentamento delle misure di gestione dell’epidemia da Covid – 19.



