Punteggio massimo per Rimini, premiata ancora una volta con la bandiera gialla dalla Federazione Italiana Ambiente e Ciclabile

Rimini si conferma città a misura di biciclette. Lo ha deciso, ancora una volta, la Federazione Italiana Ambiente e Ciclabile che ha assegnato questa mattina, con il massimo del punteggio, la bandiera gialla ‘FIAB Comuni Ciclabili’, il prestigioso riconoscimento nazionale che valuta il grado di ciclabilità dei territori e accompagna le amministrazioni nello sviluppo di politiche bike friendly. Il motivo del conferimento del premio, come riporta l’attestato ufficiale consegnato a Rimini durante la cerimonia di premiazione - che si è svolta on line, alla presenza dell’Assessora alla mobilità, Roberta Frisoni - è da attribuire “all’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta”. Un impegno in chiave sostenibile a favore dell’uso della bicicletta, che è valso alla città il punteggio massimo, in linea con quanto certificato anche lo scorso anno, simboleggiato da cinque bike smile. Il Presidente di FIAB, Alessandro Tursi, nel suo intervento, ha ricordato come “Nonostante il taglio dei finanziamenti, molti comuni continuano, con lungimiranza, a lavorare sul tema della mobilità ciclistica, ben consci del potenziale della bicicletta quale soluzione chiave per contrastare, oggi più che mai, crisi energetica e crisi climatica”. “Rimini si conferma fra i comuni più ciclabili d’Italia - dichiara l’Assessora alla mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni – e ogni anno siamo al lavoro per migliorare, implementare e rendere più efficiente la rete ciclabile comunale attraverso investimenti che la città sta portando avanti per promuovere la ciclabilità e più in generale la mobilità sostenibile. Nel 2020 i km totali di ciclabili erano 123, nel 2022 siamo arrivati a 134,20 km e contiamo, nel 2023, di aggiungere altri tratti di piste ciclabili: nel mese di maggio avrà inizio il cantiere per completare la riqualificazione del marciapiede lato monte di piazzale Cesare Battisti, in questo anno realizzeremo poi il ponte ciclopedonale del Deviatore Ausa in affiancamento alla SS 72 per collegare la due rive del fiume e la ciclabile già realizzata, per non parlare dei lavori in carico ad Autostrade per l’Italia che prevedono la realizzazione di piste ciclabili nell’ambito dei lavori sulla Statale 16. Ricordiamo poi il Bike Park, una struttura unica a livello nazionale, dove i cittadini e turisti possono scoprire e trovare un insieme integrato di servizi e opportunità per muoversi con semplicità sul territorio in sella in un luogo strategico per la sua vicinanza alla stazione. Ci inorgoglisce anche il riconoscimento e l’attenzione, a livello nazionale, che guarda verso Rimini e quello che ha saputo portare avanti in questi anni nell’ambito della mobilità green dalla pedonalizzazione del lungomare, fino al potenziamento dei servizi integrati e la promozione dell’uso delle cargo bike. Come Comune siamo già al lavoro per organizzare al meglio l’arrivo della prima tappa del Tour de France 2024, questa straordinaria festa di sport che porterà a Rimini tifosi e visitatori da ogni Paese e che ci farà lavorare ancora più alacremente sul fronte della promozione turistica del cicloturismo”.

c.s. Comune di Rimini