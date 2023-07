Punto tra la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e i sindacati sullo strumento di sostegno alle famiglie

Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti ha convocato presso Palazzo Begni un incontro con i rappresentanti dei sindacati C.S.d.L., C.D.L.S. e U.S.L. per un confronto finalizzato al potenziamento dello strumento di protezione sociale. L’obiettivo del Governo è di intervenire a favore di soggetti e nuclei familiari in sofferenza, lavorando sull’attuale reddito minimo mensile familiare garantito per adeguarlo e renderlo più flessibile. Nel corso dell’incontro sono state evidenziate dalle categorie anche ulteriori tematiche riconducibili alla politica dei redditi per le quali il Segretario Gatti si è reso disponibile impegnandosi a coinvolgere tutte le Segreterie competenti.

SdS Finanze

