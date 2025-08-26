"Può ancora l’Organizzazione Mondiale della Sanità garantire e tutelare la salute pubblica?"

Oggi, l’OMS, l’organismo dell'ONU al vertice della sanità mondiale, contrariamente a quanto viene riportato dai principali mezzi di informazione, non è un’autorità scientifica imparziale al servizio e a tutela della salute dei popoli ma può essere considerata come un garante di interessi privati. Infatti, ben 3/4 delle sue risorse finanziarie provengono direttamente o indirettamente dall’industria farmaceutica e dalle aziende produttrici di vaccini che ne determinano le politiche sanitarie e di intervento. I recenti tentativi poi da parte dell’organizzazione di limitare ulteriormente la sovranità degli stati con il trattato pandemico, gli emendamenti ai Regolamenti Sanitari Internazionali e il Green Pass Globale, dimostrano ancora una volta la sua volontà di imporre soluzioni liberticide e direzionare le politiche nazionali dei paesi che ne fanno parte.. Di questo e non solo parleremo Giovedì 28 agosto 2025 alle ore 20,45 presso la Sala Montelupo di Domagnano con Raffella Regoli, giornalista d’inchiesta e scrittrice già in forza alla trasmissione televisiva Fuori dal Coro di Rete Quattro. La serata sarà l’occasione per approfondire le tematiche oggetto dell’Istanza d’Arengo che chiede l’uscita di San Marino dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che sarà in discussione entro il mese di settembre. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Info: associazionesaluteattiva@gmail.com

C.s. - SALUTE ATTIVA

