Qual è la situazione inquinanti a San Marino?

Qual è la situazione inquinanti a San Marino?.

L’inquinamento atmosferico è considerato essere tra le cause rilevanti di mortalità in Europa. È causa di malattie respiratore e cardiovascolari che impattano sulla salute, riducono la qualità della vita e causano morti prevenibili. Non siamo noi, semplici cittadini, a dirlo ma l’Agenzia Europea dell’Ambiente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute Italiano, la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e potremmo continuare. MA QUAL È LA SITUAZIONE INQUINANTI A SAN MARINO? Noi, come Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell’ambiente, da diverso tempo siamo attenti a queste problematiche perché le viviamo sulla nostra pelle. Ecco alcuni esempi di situazioni che dovrebbero allarmare tutte le Autorità preposte a prescindere dalle segnalazioni che costantemente facciamo per la salute di tutti!!

- In una recente relazione ufficiale dell’UPAV al Segretario all’Ambiente sono segnalate tre situazioni critiche derivanti dall’attività di tre industrie situate a Gualdicciolo. Nello specifico: Per quanto riguarda la ditta Cartiera Ciacci SpA le criticità ambientali rilevate sono “lo scarico delle acque reflue, il rumore ambientale generato dall’attività, le emissioni in atmosfera e la gestione dei rifiuti”; Per quanto riguarda la ditta Celbo SpA le criticità riguardano l’utilizzo dello stirene, una sostanza cancerogena volatile; Per quanto riguarda la ditta Ali SpA le criticità riguardano le emissioni di polveri provenienti dagli impianti che bruciano polverino di legno, fra l’altro con deroga sulle quantità di emissioni in atmosfera; QUESTE LE SEGNALAZIONI MA POI COSA SUCCEDE?

- In più di una occasione, e lo abbiamo segnalato, le acque del torrente San Marino si sono colorate di nero: non è dato sapere la causa;

- La Cartiera Ciacci, collocata all’interno del paese, è fonte di rumore, che crea grandi disagi e che è stato rilevato dall’UPAV ben superiore ai parametri del Codice Ambientale ma, grazie ad una deroga voluta dalla politica, non è possibile fare niente!!

- Sempre la stessa industria produce in particolari giorni una forte e disgustosa puzza, probabilmente causata dagli scarti di lavorazione che possono rimanere a cielo aperto anche per un anno. Tali miasmi hanno un impatto sulla qualità della vita e creano stress nella popolazione. Ma la puzza a San Marino non si misura dunque non viene neanche tenuta in considerazione come inquinante;

- Gli stessi scarti di cui sopra contengono vari metalli pesanti che se non trattati in maniera corretta, con le piogge finiscono per inquinare l’ambiente. E dove pensate che finiscano?

COSA CHIEDIAMO? Agli Uffici preposti che svolgano costantemente attività di controllo e monitoraggi specifici su tutti i potenziali inquinanti oltre a quelli che vengono rilevati dalla stazione di controllo dell’aria installata a Gualdicciolo. Ai Responsabili politici diciamo che non si risolvono i problemi con le deroghe e chiediamo che sia fatta la zonizzazione prevista da anni. Visto che stanno approvando la Pianificazione Strategica Territoriale è il momento giusto per risolvere una volta per tutte il problema della Cartiera con il trasferimento in luogo più idoneo ad una industria impattante come una Cartiera!!

C.s. - Il Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell’ambiente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: