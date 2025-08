Quale Repubblica - Cinque fotografi per cinque sguardi su San Marino

Fotografie di Jean Franco Bernucci, Giorgio Busignani, Gabriele Giardi, A. Gabriele Mazza e Marco Vincenzi in mostra a Palazzo Graziani, Piazzale lo Stradone 13, San Marino Città, dal 9 al 30 agosto 2025, aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, con ingresso gratuito.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 agosto alle ore 18.

Le serie di immagini fotografiche raccolte in questa esposizione sono il frutto di una riflessione artistica operata dai cinque fotografi sammarinesi, che si sono interrogati su “Quale Repubblica” hanno a riferimento quando pensano il luogo che fa da contesto per la propria vita. Cinque differenti analisi che prendono spunto, per alcuni di loro, dai ricordi sul significato che certi luoghi hanno assunto nel tempo, sia da un punto di vista individuale, sia come memoria collettiva, mentre altri hanno rivolto il proprio sguardo alla Repubblica di San Marino per ciò che essa è nella contemporaneità, da un punto di vista territoriale, sociale, politico e culturale.



Comunicato stampa

Quale Repubblica