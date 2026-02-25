Quali rapporti fra studenti e cittadini? Università di San Marino e Instituto Federal do Maranhão cercano risposte in una ricerca internazionale

Il Titano e São Luís, entrambi siti UNESCO, al centro di un progetto che ha portato in repubblica due universitari sudamericani

Il Titano e la città brasiliana di São Luís: quali gli aspetti in comune, e quali le differenze nei rapporti fra gli studenti universitari, che si trattengono per qualche anno, e i cittadini che vivono stabilmente in una delle due realtà? La domanda fa da sfondo a una ricerca internazionale che coinvolge l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e l’Instituto Federal do Maranhão, impegnate in un progetto che va a indagare temi come l’abitare, le identità culturali, le strutture urbane e i sistemi educativi nei due territori, entrambi caratterizzati da un centro storico inserito dall’UNESCO fra i patrimoni dell’umanità. In questa cornice, proprio in questi giorni l’Ateneo sammarinese sta ospitando due iscritti all’istituzione accademica sudamericana per una serie di indagini dalle quali, tirate le somme, potranno emergere delle strategie utili per facilitare l’integrazione fra studenti e cittadini sia a San Marino, che conta circa 35mila residenti, che a São Luís, dove vivono oltre un milione di persone. Ampia e differenziata l’agenda degli studenti brasiliani: dal 16 al 20 febbraio hanno partecipato a un workshop del corso di laurea in Design, illustrando inoltre la propria ricerca alle potenziali matricole durante gli Open Day di venerdì e sabato scorsi. In questi giorni stanno esplorando il territorio e curando una serie di interviste a rappresentanti istituzionali, colleghi, docenti e non solo. Ripartiranno il 6 marzo dopo aver descritto i principali elementi raccolti e i risultati ottenuti. “Il nostro lavoro - spiegano Matheus Icaro Lopes d'Eça Mendes e Joicyelle Silva Machado - va a indagare le relazioni fra territorio, comunità permanente e comunità temporanea. Studiamo com’è fatto il centro storico, cosa lo caratterizza, la percezione che le persone hanno rispetto a questa parte della repubblica e il loro modo di viverla ogni giorno. Fra le principali similitudini emerse finora, c’è la presenza di molte strutture storiche che vanno preservate, mentre una delle differenze più evidenti è relativa alla sicurezza, che sul Titano appare molto alta”. Il progetto consolida la collaborazione fra l’Università San Marino e l’Instituto Federal do Maranhão, che nell’ottobre scorso ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-26 dell’Ateneo sammarinese con una propria delegazione. Il protocollo attuativo che ha messo le basi per la ricerca in corso è stato firmato proprio in quell’occasione.

