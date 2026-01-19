Qualità dell’aria: cessano da domani le misure emergenziali antismog

Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che, a seguito delle proiezioni fornite stamattina da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, cessano da domani, martedì 20 gennaio, le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Tali misure, entrate in vigore dal 15 gennaio, restano attive fino oggi, lunedì 19 gennaio, compreso. Il provvedimento rientrava tra quelli previsti dal Piano aria integrato regionale (Pair) 2030. Tale meccanismo prevede l’emissione dei bollettini da parte di Arpae nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì: le valutazioni non si basano più solo sui dati di rilevamento dei giorni passati, ma su un sistema integrato che incrocia le previsioni meteorologiche con i modelli di qualità dell’aria per i giorni successivi. Restano confermate le limitazioni al traffico già previste dall’ordinanza sindacale n. 88 del 30/09/2025.

c.s. Comune di Riccione

