Qualità urbana. Taglio del nastro a San Mauro Mare (FC) per il nuovo lungomare.

Uno degli interventi del maxipiano sostenuto dalla Regione con 32 milioni di euro. Bonaccini: “Un’opera che renderà questa località più verde ed attrattiva. A fianco dei Comuni per una nuova qualità dei territori, nuove opportunità di crescita e di sviluppo. E un segnale di ripartenza dopo la pandemia per il turismo”

Concluso il primo stralcio dei lavori. Dieci i cantieri cofinanziati in altrettanti Comuni della Riviera. Due quelli in provincia di Forlì-Cesena - a San Mauro e a Cesenatico - per un contribuito regionale di 5,8 milioni di cui 1,8 per l’intervento di San Mauro



Un nuovo lungomare. Più bello, funzionale, sostenibile, a partire dalla mobilità. Grazie a un intervento di riqualificazione che va a beneficio dell’intera comunità cittadina, oltre che dei turisti. È stato inaugurato oggi a San Mauro Mare (FC) il rinnovato waterfront, il “fronte mare” della località balneare, dopo la conclusione del primo stralcio dei lavori. Uno degli interventi previsti nel maxipiano per la riqualificazione della Costa emiliano-romagnola, sostenuto da un finanziamento della Regione di 32 milioni di euro: dieci interventi, in altrettanti Comuni della Riviera, di cui due in provincia di Forlì-Cesena - a Cesenatico e appunto a San Mauro - per un contributo regionale complessivo di 5 milioni 800mila euro.

Al taglio del nastro il presidente della Regione Stefano Bonaccini, la sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia e l’architetto Francesco Ceccarelli, dello studio “Laprimastanza”. “Oggi viene consegnata alla cittadinanza la prima parte di un intervento molto importante- ha detto il presidente Bonaccini- che renderà questa località più bella, più verde, più attrattiva. Un intervento che rientra in un più ampio programma di rigenerazione e riqualificazione che, come Regione, abbiamo voluto finanziare a beneficio di tutta la Riviera emiliano-romagnola, a fianco dei Comuni, per creare nuovi spazi di qualità per i cittadini e per i turisti, da vivere tutto l’anno, ma anche nuove opportunità di crescita e di sviluppo, oltre che di buona occupazione.” “Dopo due anni di pandemia, ora che finalmente ci stiamo lasciando alle spalle i mesi più duri- ha concluso Bonaccini- questa inaugurazione vuole anche essere un segno di fiducia e di speranza nel futuro, un segnale di ripartenza per un comparto così importante per l’economia di questa regione, come quello turistico”. L’intervento di San Mauro Mare Totale demolizione della strada con l’allargamento del marciapiede e la realizzazione della pista ciclabile al fine di migliorare i percorsi ciclo pedonali con asfalti colorati, aree verdi e l’utilizzo di nuovi materiali come il calcestruzzo architettonico.

Un nuovo arredo urbano e un nuovo sistema di illuminazione a led. Il rifacimento di piazza Cesare Battisti per dare più spazio ai pedoni. La riqualificazione del sistema idrico e di distribuzione del gas in alcune strade dell’area turistica. Quello in corso a San Mauro Mare, frazione di San Mauro Pascoli, è un importante intervento di riqualificazione del valore di 2 milioni 800mila euro, di cui 1 milione 818 mila euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Tra i lavori previsti con il secondo stralcio, l’appalto del progetto esecutivo della nuova arena di San Mauro Mare, un nuovo centro turistico per l’ufficio d’accoglienza turisti e una nuova sala per incontri.

