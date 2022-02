Quando il Teatro è una cosa seria - #Bradipoteatar

Quando il Teatro è una cosa seria - #Bradipoteatar.

In occasione della partenza dei corsi della Scuola di Teatro e Danza Creativa per bambini e ragazzi a partire da lunedì 21 febbraio, Bradipoteatar coglie l’occasione per segnalare un ulteriore successo della nostra allieva che sta continuando a spiegare le ali, nella formazione teatrale di alto livello. Siamo orgogliosi di annunciare che Anna Suzzi Valli è stata infatti selezionata tramite un concorso a livello europeo e ha appena iniziato a seguire i corsi del prestigioso ISAC, Institut Supérieur des Arts et des chorégraphies, parte del dipartimento Espace Urbain dell’Académie Royale des Beaux-Arts, a Bruxelles. I suoi studi proseguono dopo la Laurea al DAMS di Bologna e la Magistrale presso lo IUAV a Venezia, concentrandosi sul teatro, la coreografia, la performance e la danza, all'incrocio tra le arti coreografiche e le arti visive.

L'obiettivo di questo programma educativo d’eccellenza, è di offrire un campo di ricerca ai giovani artisti, esplorare il corpo e le pratiche del Teatro e della Danza, come mezzo primario di espressione e strumento di ricerca e teoria artistica, affrontando un campo di sperimentazione capace di mobilitare e creare conoscenze innovative. Si ritaglia così uno spazio in cui il corpo diventa territorio di riflessione e strumento di pensiero e l'arte un'esperienza per contribuire a ripensare e modellare il presente. Il laboratorio artistico pratico, viene combinato con corsi teorici trasversali, appartenenti a diversi campi come la filosofia, la sociologia, la storia delle arti. Il programma di ISAC mira ad essere sperimentale e organico dal punto di vista artistico, offrendo una finestra sul mondo professionale, attraverso incontri e collaborazioni istituzionali che danno forma a formati di ricerca, residenze o presentazioni pubbliche.

Per informazioni relative ai corsi di Teatro e Danza in partenza, per tutti quelli che vogliono provare un’esperienza divertente e creativa, info al 335.7339768.



