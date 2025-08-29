Quando lo yoga diventa libertà: Patrizia Saccà a “Tuttavia… che Spettacolo!”

C’è chi nello sport trova un riscatto, chi una ragione di vita. Per Patrizia Saccà, lo sport è stato entrambe le cose. Ex atleta paralimpica, medaglia a Barcellona nel tennis tavolo e presenza fissa per decenni nelle competizioni internazionali, Patrizia non si è mai fermata a ciò che sembrava “possibile”. La sua storia parla di coraggio, di creatività e di uno sguardo sempre rivolto oltre il limite. Oggi, a distanza di anni, porta nel mondo un’idea nuova di yoga: “Yoga a Raggi Liberi”, una pratica che ha creato lei stessa e che parte da una domanda semplice e rivoluzionaria: “Perché il benessere deve avere barriere?”. Così ha trasformato il classico Saluto al Sole in una sequenza accessibile a tutti, anche da seduti, senza che nulla vada perso in profondità e intensità. A “Tuttavia… che Spettacolo! 2025” avremo l’onore di ospitarla con due appuntamenti speciali. La mattina di sabato 13 settembre, alle ore 8.00, al porticato delle Scuole Medie di Serravalle, Patrizia guiderà una sessione di yoga con l’energia del nuovo giorno: un incontro intimo, dove il risveglio del corpo si unirà al respiro e al movimento. Al termine della pratica, i partecipanti potranno condividere insieme una colazione conviviale, un modo semplice e bello per continuare a nutrire corpo e spirito, scambiandosi impressioni e sorrisi. Nel pomeriggio, alle ore 17.45, al Pala-Casadei, ci sarà invece una sessione extra di Yoga a Raggi Liberi. Un’occasione per conoscere più da vicino la sua filosofia e ascoltare, dalla sua stessa voce, la presentazione del nuovo libro “Il Saluto alla Luna”. A dialogare con lei ci saranno Xiomara Munoz Guerrero e Daniela Veronesi, rendendo l’incontro ancora più ricco di spunti e riflessioni. Partecipare a questi momenti non significa solo provare una lezione di yoga. Significa toccare con mano un modo diverso di guardare al corpo, alla disabilità, al benessere. Patrizia ci invita a scoprire che non sono i movimenti perfetti a contare, ma l’intenzione con cui li viviamo. È un invito ad accettare e celebrare il proprio corpo così com’è, trasformando ogni gesto in libertà. In un festival che parla di co-terapie, di inclusione e di bellezza della diversità, la sua presenza è un dono prezioso. Perché ci ricorda che lo yoga non è riservato a pochi, ma è una strada che appartiene a tutti. E forse, incontrandoci “con l’energia del nuovo giorno”, sorseggiando un caffè dopo la pratica o lasciandoci cullare dal tramonto, scopriremo anche noi un po’ di quella forza luminosa che da sempre accompagna il cammino di Patrizia.

Per consultare il programma completo e sempre aggiornato: attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2025





