Quanti condomini a San Marino sono dotati di caldaia a gas metano centralizzato e subiscono quindi un trattamento ingiusto e discriminatorio?.

Rivolgiamo qui appello a tutti i cittadini sammarinesi che vivono in condominio. Quante situazioni ci sono a San Marino di cittadini che vivono in condomini con impianto di riscaldamento centralizzato? Non sappiamo se siete tutti a conoscenza delle differenze di trattamento tra condomini che utilizzano una caldaia centralizzata e condomini dove ogni utente ha la sua caldaia personale e quindi esponiamo di seguito i fatti. Se il vostro condominio è dotato di una caldaia centralizzata state pagando le bollette di gas molto più alte di chi vive in condominio dove ogni condomino ha la sua propria caldaia. Perché? Perché il sistema tariffario è ordinato per scaglioni e le palazzine dotate di caldaia centralizzata raggiungono facilmente lo scaglione più svantaggioso grazie ai consumi sommati di tutti i condomini. Quindi pagano molto di più rispetto agli altri cittadini dotati di caldaia propria. E pensare che lo Stato dovrebbe favorire e non penalizzare le caldaie centralizzate dato che consumano meno per unità di utente, inquinano meno, hanno un’unica manutenzione, ecc. Dal punto di vista dell’impatto ecologico non vi è paragone! Questa situazione discriminatoria non è nuova e abbiamo protestato a più riprese per questo stato di cose con l’AASS ma nessuno ha voluto metterci le mani. Ora è stata presentata una Istanza d’Arengo sul tema e quindi speriamo possa finalmente risolversi positivamente questa incresciosa situazione. Vorremmo pero prepararci ad agire se necessario anche legalmente verso l’AASS e per questo se vi trovate anche voi in questa situazione discriminatoria, fatevi vivi telefonicamente con uno di noi oppure mandateci un messaggio WhatsUp con i vostri dati essenziali… nome, cognome, indirizzo, numero di condomini, indirizzo e-mail, telefono cellulare. Vi contatteremo per concordare assieme le iniziative più opportune da prendere. Sicuramente: l’unione fa la forza!

cs Stefano Berardi 335 386862 Roberto Ragini 366 2794402

