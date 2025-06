Quarta edizione per “la Titanica”: la Ciclostorica si svolgerà a San Marino il 14 e 15 giugno settima tappa del Giro d’Italia d’Epoca Un appuntamento che unisce passione per il ciclismo vintage e cicloturismo, valorizzazione del territorio e impegno sociale

Torna la Titanica la Ciclostorica non agonistica per bici d'epoca organizzata dall’Associazione sportiva Virtusbike che si svolge nella Repubblica di San Marino, con partenza da Borgo Maggiore e attraversamento di ben sette Castelli, l’itinerario coinvolge anche i comuni limitrofi di San Leo, Santarcangelo e Verucchio, si snoda nel cuore del Centro Storico e poi sulle colline tra le rocce del Titano e l’azzurro dell’Adriatico, su strade bianche di campagna e sul percorso della vecchia ferrovia, con diversi passaggi all’interno delle suggestive gallerie. L’iniziativa gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Segreteria di Stato per la Cultura, Segreteria di Stato per L’Industria e lo Sport, Segreteria di Stato per il Turismo. La Titanica non è solo un evento rievocativo, ma un vero e proprio manifesto di valori che promuovono la sostenibilità a 360°, da un punto di vista ambientale con l’uso della bicicletta come mezzo per esplorare il patrimonio locale, economico, con il recupero di mezzi e abbigliamento d’epoca, infine educativo con l’esperienza della fatica e impegno per raggiungere un obbiettivo, l'evento si rivolge a tutti gli appassionati di ciclismo che vogliono vivere un'esperienza unica, alla scoperta dei suggestivi paesaggi della Romagna e del Monte Titano, per partecipare occorre una bici costruita prima del 1987 e abbigliamento da bicicletta d’epoca o di ispirazione storica. I partecipanti potranno scegliere tre percorsi suggestivi, adatti a diversi livelli di preparazione, l’itinerario si arricchisce di una nuova tappa nel centro storico di Santarcangelo di Romagna, in concomitanza all’inaugurazione del percorso ciclopedonale sul Marecchia. Importante novità dell’edizione 2025 è la collaborazione con l’associazione BattiCinque, in linea ai valori di inclusione sociale e allo spirito di amicizia e solidarietà che caratterizza il ciclismo d’epoca, dove “nessuno resta indietro” “La Titanica” è anche l’occasione per scoprire le bontà del territorio, con la possibilità per i ciclisti di gustare nei diversi punti di ristoro una grande varietà di specialità locali, un ricco programma di eventi collaterali animerà il weekend, con possibilità per gli accompagnatori di visite guidate in Centro storico e molte occasioni di divertimento, mercatino di abbigliamento e accessori per il ciclismo vintage. Dichiarazioni: Teodoro Lonfernini- Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura: “Il progetto relativo alla manifestazione “La Titanica” è in continua crescita, sia dal punto di vista qualitativo che in quello relativo ai numeri e messaggi dei quali si fa promotore, un coinvolgimento esteso non solo a San Marino ma anche ai comuni limitrofi, ai quali ci unisce forte collaborazione e unità d’intenti”. Andrea Belluzzi- Segretario di Stato per gli Affari Interni: “Un viaggio emozionante che riporta al significato più vero del ciclismo, quello che lo connota come sport individuale ma fatto in gruppo, con spirito di squadra, in un’ottica di inclusione e la solidarietà che ha caratterizzato in particolare il ciclismo d’epoca”.

