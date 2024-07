Quarto appuntamento con San Leo Festival: venerdì 12 luglio spazio alla “Banda Molleggiata”

Il quarto appuntamento del San Leo Festival si preannuncia coinvolgente per la cittadinanza e spumeggiante nella sua itineraria natura. A esibirsi dalle 19.30 di venerdì 12 luglio sarà “La Banda Molleggiata”, una Marching Band che dalla Fortezza di Cagliostro scenderà nelle strade del centro di San Leo per. I giovani musicisti del Campus Nazionale dei Licei Musicali seguiranno la Marching Band e i leontini saranno graditi ospiti nel percorso che arriverà al Belvedere per concludere in piazza Dante Alighieri con un brindisi di saluto. La “Banda Molleggiata” è lo show vintage della Badabimbumband, in cui la qualità musicale dei brani si sposa con il teatro, con le coreografie, i cori ed eccezionalmente con la danza. “Molleggiata” sta infatti a sottolineare l’aspetto scenico della band in cui i musicisti dondolano, volteggiano e ballano mentre suonano. Allo stesso tempo il riferimento chiaro è a Celentano, il molleggiato per eccellenza. Si parte dalle sue canzoni per poi spaziare in sonorità e brani più moderni, per dar vita a una miscela esplosiva e danzante. Per info e iscrizioni: www.sanleofestival.it – www.legamidarte.it legamidarte2@gmail.com 333 7480387 o 3396469519

