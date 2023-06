Quasi 600 le persone presenti al concerto in Centro Storico

Fabio Concato ha incantato il suo pubblico ieri sera sotto il cielo stellato di Campo Bruno Reffi. Il popolare cantautore italiano, insieme ai suoi amici Musici, ha presentato il suo immenso repertorio, dalle canzoni meno note ai grandi successi quali Domenica Bestiale, Guido piano, Rosalina e Fiore di Maggio senza tralasciare i singoli dell'ultimo album Stazione nord.



Musica allo stato puro senza effetti speciali è stata la scelta del cantautore milanese che ha aperto il concerto con il brano O Bella Bionda tratto dal decimo album di studio Blu uscito nel 1996. Due ore di intensa musica intervallata da qualche racconto, aneddoti per sorridere ma anche per riflettere. E non poteva mancare il ricordo di San Marino e delle escursioni estive in Centro Storico, meta imperdibile durante le vacanze estive a Viserba quando era bambino.

Uno stile semplice, raffinato, garbato ma anche ironico ha contraddistinto la serata sammarinese terminata con una meritata standing ovation, che ha aperto la stagione estiva dei concerti che animeranno il Centro Storico nei prossimi mesi.

Sul palco con Fabio Concato: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), il Sammarinese Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Il concerto è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed organizzato da San Marino Performance con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.



