Quattrocentesca 10-11 Settembre (evento anticipatorio Venerdì 9 Settembre).

La Giunta di Castello di Serravalle con la direzione organizzativa dell’Associazione storico-culturale sammarinese “La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice”, attraverso la collaborazione di diversi gruppi rievocativi del circondario e non solo, ricostruirà e allestirà un vero e proprio accampamento militare medievale del XV secolo. Nell’area verde del Parco Ausa di Dogana a San Marino il 10 e l’11 Settembre prenderanno vita due giornate di rievocazione filologica, dove i rievocatori vivranno secondo gli usi e costumi del tardo ’400 ed i visitatori potranno immergersi il sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per la sera del sabato è prevista una cena medievale su prenotazione, allietata dalle attività rievocative di alcuni dei gruppi storici presenti che ci mostreranno alcune peculiarità dell’alto medioevo (si veda la locandina allegata). Nelle due giornate di “Quattrocentesca” torneranno ad animarsi quindi scene di vita quotidiana di un lontano ma sempre affascinante passato. Gli armigeri, i soldati e le guardie si eserciteranno in manovre militari e duelli dando prova di tecniche e abilità militaresche. Le vivandiere, nella cucina da campo, saranno impegnate nella preparazione di cibi e bevande dai profumi e sapori antichi, mentre abili mestieranti come sarte, cerusico e artigiani saranno dediti alle attività complementari all'accampamento. Il pubblico presente verrà quindi trasportato in un’atmosfera di suoni e colori che lo riporterà indietro nel tempo. Ad anticipare la manifestazione, venerdì 9 Settembre dalle ore 20.00 si esibiranno in concerti live di power, symphonic e progressive metal i gruppi: Halah, Eonia Rise e MVP. Per tutte e tre le serate saranno presenti stand gastronomici. Ingresso libero a tutti gli eventi. Per info ecco il sito della Giunta di Castello di Serravalle: https://www.castello.serravalle.sm Programma evento su https://qrco.de/bdIQaD

Cs - Giunta di Castello di Serravalle

