Queen at the opera al Tour Music Fest: il più grande omaggio mai realizzato ai Queen arriva a San Marino

Il 1° dicembre alle ore 21 i “Queen at the opera” saranno protagonisti della serata che precede la finalissima del Tour Music Fest al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino. 90 minuti di pura energia rock con i migliori successi dei Queen e del mitico Freddy Mercury, da “We are the champions” a “Bohemian Rhapsody”, “We will rock you”, “Another one bites the dust” e tutti i grandi successi della leggendaria band inglese che continuano a far innamorare nuove generazioni della musica, con melodie e testi che ci rimangono impressi nella mente. I “Queen at the opera” nella versione Redux, reinterpretano i grandi classici dei Queen tra rock, musica sinfonica, archi, chitarra elettrica e molto altro, in piena sintonia con la proposta aperta ad ogni genere musicale del Tour Music Fest. Sul palco del Teatro Nuovo di Dogana il 1° dicembre alle ore 21 ci saranno le grandi voci che compongono i “Queen at the opera”, da Luca Marconi a Valentina Ferrari, ma anche Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri, Giada Sabellico e, ovviamente, musicisti d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale. La musica verrà accompagnata anche da uno speciale visual show emozionante, per coinvolgere ancora di più il pubblico. Uno spettacolo, quello al Teatro Nuovo di Dogana nell’ambito del Tour Music Fest, già andato in scena in oltre 60 città italiane ed europee, inserito all’interno di un tour internazionale che i “Queen at the opera” stanno compiendo per portare alle orecchie di tutti il più grande omaggio mai realizzato a Freddy Mercury e i Queen. 90 minuti di pura adrenalina nel ricordo dell’intramontabile musica della band inglese e per scaldare i motori in vista dell’attesissima finale del Tour Music Fest prevista per la serata successiva. Per informazioni e ticket è possibile trovare tutte le informazioni sul sito www.festival.tourmusicfest.it.

