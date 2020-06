Quest'estate a Riccione si ballerà

Incontro tra amministrazione, presidente Silb Pasca e gestori del Consorzio Riccione Intrattenimento Il sindaco Tosi: "Ci sono le proposte per consentire serate piacevoli e sicure nei locali all'aperto Impensabile un'estate senza colonna sonora"

Si ballerà a Riccione, all'aperto e in sicurezza. Le discoteche del consorzio Riccione Intrattenimento che raggruppa i maggiori locali della Riviera (Baia imperiale, Brillo, Byblos, Caffè del porto, Chalet del mar, Cocorico, Indaco Loca, Musica, Opera’, Premium Job Primadonna Lounge, Samsara, Settimo Piano, Studio 5.4, The box, Vicolo, White Events) hanno condiviso con il presidente nazionale Silb, Maurizio Pasca, in questo pomeriggio in video conferenza, voluto dal sindaco di Riccione, Renata Tosi, quelle che sono le proposte per l'estate, in linea con i protocolli di sicurezza sanitaria. Presenti alla riunione, Mauro Bianchi (Samsara), Tito Pinton (Musicà) e Enrico Galli (Cocco e Altromondo). "Gli imprenditori ci sono e vogliono avere la possibilità di lavorare quest'estate, quindi con regole certe che ancora aspettiamo dalla Regione e dal Governo, ci organizzeremo in maniera innovativa seguendo tutte le regole di sicurezza sanitaria - ha detto il sindaco Tosi -. I locali all'aperto devono poter programmare un'estate di ballo e intrattenimento, quindi serve una data, ci sono posti di lavoro in gioco, si sono investimenti fatti sul territorio e c'è tutto in sistema economico da mandare avanti. Non si può pensare di lasciare nell'incertezza tanti lavoratori". "Ecco come si ballerà a Riccione quest'estate - ha precisato il sindaco -. Rispettando le regole. Varie le formule che possono andare dall'avere uno spazio privato con gli amici dove mangiare e poi ballare al tavolo, oppure in pista usando la mascherina se non si mantiene la distanza prevista di due metri" "Ho sempre pensato che la ripartenza del settore dei locali e delle discoteche dovesse arrivare da Riccione - ha detto Pasca - e mi fa piacere sentire che la Perla Verde vuole tornare ad essere l'ombelico dell'intrattenimento. Da parte mia piena collaborazione alle iniziative che sono serie, sincere e reali. Sono dalla vostra parte".

