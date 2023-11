Questa mattina il benvenuto in Municipio del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad al nuovo questore Olimpia Abbate

Il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha ricevuto questa mattina, in residenza comunale, il nuovo questore della provincia di Rimini, Olimpia Abbate, dandole il benvenuto a nome della città. Un’occasione cordiale per conoscersi e socializzare alcune riflessioni sui temi della città. Il sindaco ha voluto ribadire personalmente alla Dottoressa Abbate la massima collaborazione da parte dell’amministrazione comunale per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio, nell'ambito delle istanze sociali, culturali, economiche della comunità riminese.

cs Comune di Rimini

