Questa mattina la consegna degli attestati del corso per addetti antincendio, svolto da 321 dipendenti ISS. Grande apprezzamento per gli argomenti trattati

Si è tenuta questa mattina nella sala “Il Monte” dell’Ospedale di Stato la cerimonia di consegna degli attestati del corso per addetto antincendio, rivolto al personale dell’Istituto Sicurezza Sociale. Alla consegna hanno preso parte il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini, il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Susy Della Valle, il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Christian Ferrari, il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere, il Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizio Protezione Civile, Pietro Falcioni, il Comandante della Polizia Civile Werter Selva, i tre formatori del corso, Marino Casagrande, Athos Gattei e Andrea Silvagni, e la Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’ISS, Rita Mularoni. Al corso antincendio, organizzato in collaborazione con la UOS Formazione, Comunicazione, URP dell’ISS, hanno preso parte 321 dipendenti ISS, in particolare 64 medici, 157 infermieri, 25 operatori socio sanitari, 7 coordinatori e capo sala, 11 ostetriche, 7 autisti soccorritori, oltre che un obbligo di legge, risulta fondamentale per garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, a maggior ragione in una struttura sanitaria. Il tutto consentirà al personale formato, di vigilare e predisporre le necessarie misure di prevenzione all’interno dell’Ospedale di Stato e dei vari servizi dell’Istituto, di fornire il primo intervento in attesa dell’arrivo dei soccorsi e aiutare i presenti a raggiungere il luogo sicuro più vicino nel caso di calamità. L’addetto antincendio potrà, inoltre, individuare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, effettuare sistematicamente un controllo delle vie di evacuazione e segnalare eventuali situazioni di rischio. I corsi antincendio rientrano nell’ambito della formazione obbligatoria del personale ISS, sono già stati svolti anche in passato e sono organizzati avvalendosi della collaborazione della Polizia Civile e della Protezione Civile. Nell’ambito della cerimonia di consegna degli attestati, sono stati presentati anche i risultati del questionario di gradimento e dal quale è risultato che il corso è stato particolarmente apprezzato dal personale, sia nelle lezioni teoriche, sia nella parte pratica, da oltre il 93% dei partecipanti.

“Dobbiamo essere orgogliosi – ha dichiarato il Segretario Tonnini – di come la sinergia tra Segreterie di Stato, ISS, Polizia Civile e Servizio di Protezione Civile sia in grado di favorire, attraverso la formazione, le condizioni per una comunità più sicura e solidale”. “La formazione del personale ISS – afferma il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – è una attività fondamentale su cui ho voluto che si investisse fin dai primi momenti del mio arrivo a San Marino, perché significa investire sulle persone che rappresentano il presente e il futuro dell’Istituto, cosicché possano essere sempre più preparate e pronte a reagire alle sfide che dovranno affrontare. I corsi antincendio, quindi, oltre a essere un doveroso adempimento di legge che l’ISS svolge da anni, rappresentano un aspetto fondamentale della formazione, in particolare in materia di sicurezza che per il CE rappresenta e rappresenterà sempre una delle priorità come dimostrato dalle azioni che si stanno portando avanti”.

c.s. Iss