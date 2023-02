Questione insediamento Fileni in Valmarecchia

La vicenda del maxi allevamento alla Cavallara di Maiolo riporta in primo piano la criticità del sistema Amministrativo locale attuale. Se per "bene comune" si intende ciò che è patrimonio di tutti o perlomeno dei più, siano beni materiali ed immateriali, opportunità di fare quanto problematiche da risolvere, qui in Valmarecchia non viene considerato. Piuttosto il modello amministrativo è dettato dai rapporti di forza tra i partiti che evitano il confronto nonostante una rappresentatività oggi palesemente logora. Eppure il nostro Ordinamento prevede norme utili a maturare la Democrazia in forma più diretta; lo strumento principe sono le forme di Amministrazione Partecipativa che determinano scelte su bilanci, urbanistica e molto altro. 18mila abitanti sparsi su una vasta valle, non ancora compromessa dall'antropizzazione dunque ipotesi di sostenibilità; se radunati in una città, nemmeno tanto grande, occuperebbero appena un rione. 18mila che se lasciati soli non riusciranno a salvaguardare questi luoghi dal "nuovo feudalesimo del sovrano Denaro". Per custodire senza possedere la "Cosa" pubblica c'è bisogno che la voce corale del proprietario, il popolo, sia accolta. Particolarmente in questo territorio, vasto e sempre meno abitato, è necessario accorpare gli Enti locali altrimenti ognuno segue personali progetti per la durata del mandato, senza confronto né tra forze politiche interne ai Comuni, né tra Comuni adiacenti (velo pietoso sull'Ente 3° Unione) , né, assai più grave, con i Cittadini. Auspichiamo che venga preservato l'intimo e secolarizzato patrimonio locale evitando il nefasto insediamento industriale di Fileni; ma vorremmo anche che le Amministrazioni Locali si adeguassero alla domanda di Democrazia che arriva da gente consapevole, dunque Popolo. Chi si offre di amministrare il potere lo fa per conto del Popolo ed ha il dovere di ascoltare, dibattere e solo poi democraticamente decidere. Comune, anche sulla Treccani, è il contrario di privato, proprio, individuale.

Cs - Unione Popolare Rimini