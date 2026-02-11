Questione istituzionale e percorso di Associazione UE: la Maggioranza promotrice dell’Ordine del Giorno in Commissione

La Maggioranza, promotrice dell’Ordine del Giorno presentato e discusso in Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, ribadisce la centralità della tutela dell’immagine e della credibilità internazionale della Repubblica di San Marino in una fase decisiva del percorso verso la firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea. Nel contesto della notizia riportata dal Tribunale, “fondata su prove consistenti acquisite”, in merito alle iniziative esterne di un gruppo di sodali per la realizzazione di un “piano parallelo” volto a ostacolare, rinviare o condizionare il processo di Associazione all’Unione Europea – e alla luce di elementi che potrebbero incidere sulla reputazione del “Sistema Paese” – la Maggioranza ritiene indispensabile una risposta istituzionale chiara, trasparente e rigorosa. Considerando la necessità di tutelare il lavoro dell’Autorità Giudiziaria, a cui la Maggioranza conferma piena fiducia per l’operato svolto finora, e a supporto dell’attività svolta dal Governo a tutela delle Istituzioni e dell’onerabilità della Repubblica, la Maggioranza ha presentato un Ordine del Giorno in Commissione Affari Esteri per richiedere un comma in Consiglio Grande e Generale, al fine di un confronto ed un approfondimento sul tema con serietà e responsabilità, evitando semplificazioni e strumentalizzazioni, nel perimetro delle informazioni finora acquisite dagli organi di informazione. In questo quadro, la Maggioranza auspica che questa iniziativa trovi il supporto sia di Domani-Motus Liberi, sia di Rete, che recentemente hanno chiesto la convocazione di un Consiglio Grande e Generale straordinario sulla questione, al fine di fare chiarezza sulle responsabilità. Inoltre, con l’Ordine del Giorno la Maggioranza ha richiesto al Governo un riferimento periodico, in Commissione Affari Esteri, sulle interlocuzioni diplomatiche e istituzionali con l’Unione Europea e con gli Stati membri in relazione alla firma e al prosieguo del percorso dell’Accordo di Associazione, ed una comunicazione istituzionale verso l’estero che chiarisca le distorsioni reputazionali create da queste iniziative premeditate. La Maggioranza conferma il proprio impegno a lavorare con senso di responsabilità perché il percorso europeo della Repubblica di San Marino prosegua con solidità, coerenza e autorevolezza, nell’interesse di cittadini, imprese e futuro del Paese.

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Libera

Partito dei Socialisti e dei Democratici

Alleanza Riformista

Giovanna Cecchetti – Consigliere Indipendente

