“Questioni di fine vita: dilemmi bioetici e riflessioni giuridiche”, martedì sera l'annuale lectio magistralis dell'Associazione Emma Rossi

L’Associazione Emma Rossi rammenta che è in programma martedì 14 ottobre alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano l’annuale lectio magistralis. Il tema scelto per la lectio di quest’anno è di grande attualità: “Questioni di fine vita: dilemmi bioetici e riflessioni giuridiche”. A tenere la lezione è stato invitato il prof. Stefano Canestrari, Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna e membro del Comitato Nazionale italiano di Bioetica. L’evento è una delle iniziative proposte in corso d’anno dall’Associazione Emma Rossi per i 70 anni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (1955-2025). L’ingresso è libero e aperto a tutti.

c.s. Associazione Emma Rossi

