Questo sabato raccolta dei rifiuti dalla spiaggia libera del porto e presentazione del fumetto Milo e Cora e la Regina degli Abissi all’ex delfinario di Rimini.

Sempre in occasione di Into the blue – Sea life fest 2023 proseguono le attività di tutela e di sensibilizzazione sul tema del mare: dalle ore 10.00 con partenza dall’Ex Delfinario di Rimini pulizia della spiaggia TUTTI INSIEME PER IL MARE PULITO! 7° EDIZIONE in collaborazione con Rimini Smoke Box aps, Be Kind e i progetti Interreg Italy Croatia MARLESS e RESISTANCE, attività che coinvolgerà volontari grandi e piccini nella pulizia della spiaggia e del mare. Tutti i rifiuti pescati e raccolti verranno catalogati secondo il protocollo della Marine Strategy della commissione europea dalle biologhe di Fondazione Cetacea mentre Legambiente e Marinando saranno presenti in piazzale Boscovich dove parleranno di rifiuti, quelli galleggianti, quelli sommersi e quelli che si depositano lungo le spiagge: rifiuti che spesso partono dalle cattive abitudini che si tengono in casa e investono interi territori, un racconto che deve insegnarci il rispetto per la natura. Alle ore ore 15.00 presso il Club Nautico di Rimini AZIONI CONCRETE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI PLASTICI IN MARE: la Consulta del Mare organizza una Tavola Rotonda tra istituzioni pubbliche e private per tracciare un percorso comune con l’obiettivo di diminuire la presenza di materiale plastico in mare: parteciperanno Cristina Govoni della Regione Emilia Romagna e Anna Montini assessora all’ambiente del Comune di Rimini, i rappresentanti di tutte le categorie economiche legate al mare e le associazioni ambientaliste, di sport acquatici e della protezione civile. Organizzato nell’ambito dei progetti Interreg Italia Croazia MARLESS e RESISTANCE. Alle 18 presso l’ex Delfinario di Rimini la giovane e talentuosa Alessia Barilari presenterà il suo secondo fumetto Milo e Cora e la Regina degli Abissi: una favola ecologica ed educativa dove i protagonisti, il biologo marino Milo e la sirena Cora, devono affrontare la Regina degli Abissi e un pericolo ancora peggiore: l’inquinamento marino. In questa occasione verrà inaugurato il nuovo banner illustrato da Alessia che verrà posizionato proprio all’Ex Delfinario di Rimini, realizzato con il contributo di Terranova, e che racconta l’impegno di Fondazione Cetacea nella tutela degli ecosistemi marini e costieri e degli animali che li abitano. Parteciperanno il presidente di Fondazione Cetacea Sauro Pari, il presidente del Club Nautico Gianfranco Santolini e gli assessori Anna Montini e Mattia Morolli, oltre ovviamente all’autrice Barilari.

